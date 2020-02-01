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بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

01 February, 2020

أعلنت الشركة العامة للكهرباء انقطاع التيار الكهربائي عن بعض منازل المواطنين بمنطقة أولا جابر بالعامرية.

وبين المكتب الإعلامي للشركة العامة للكهرباء أن مجموعة من اللصوص قاموا بسرقة أسلاك تقدر بمسافة 3000 متر على خط أولاد جابر بالجفارة الأمر الذي أدي إلى فقد التغذية عن محولين وانقطاع التيار الكهربائي على بعض منازل المواطنين بمنطقة أولا جابر بالعامرية.