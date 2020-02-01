“رقابة الأغذية” يطلق حملة توعوية لطلاب أوباري

أطلق مركز الرقابة على الأغذية والأدوية أوباري بالتعاون مع شعبة الأغذية بالحرس البلدي بالغريفة، حملة توعوية استهدفت طلاب مدرسة قراقرة الإعدادية، للتعريف بالاشتراطات الصحية الواجب توفرها لسلامة المواد المستهلكة بمختلف أنواعها.

وتضمنت الحملة توضيحات هامة فيما يتعلق بمخاطر المواد منتهية الصلاحية وغير المطابقة للاشتراطات الصحية التي تباع في الأسواق التجارية، كما تم توزيع مطويات تنبه الطلاب إلى ضرورة التأكد من نظافة المقاصف المدرسية وسلامة الأطعمة قبل تناول الوجبات المعدة فيها.

وتأتي الحملة بهدف نشر ثقافة الوعي الصحي بين الطلاب لتجنب شراء المواد المحظورة والفاسدة من الأسواق أو من مقاصف المدرسة، فيما أكد القائمون عليها أنها ستستمر في باقي المؤسسات التعليمية ببلديات الغريفة وبنت بية وأوباري خلال الأيام القادمة.

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