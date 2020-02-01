اخبار ليبيا الان

“رقابة الأغذية” يطلق حملة توعوية لطلاب أوباري

تم النشر منذُ 15 دقيقة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أطلق مركز الرقابة على الأغذية والأدوية أوباري بالتعاون مع شعبة الأغذية بالحرس البلدي بالغريفة، حملة توعوية استهدفت طلاب مدرسة قراقرة الإعدادية، للتعريف بالاشتراطات الصحية الواجب توفرها لسلامة المواد المستهلكة بمختلف أنواعها.

وتضمنت الحملة توضيحات هامة فيما يتعلق بمخاطر المواد منتهية الصلاحية وغير المطابقة للاشتراطات الصحية التي تباع في الأسواق التجارية، كما تم توزيع مطويات تنبه الطلاب إلى ضرورة التأكد من نظافة المقاصف المدرسية وسلامة الأطعمة قبل تناول الوجبات المعدة فيها.

وتأتي الحملة بهدف نشر ثقافة الوعي الصحي بين الطلاب لتجنب شراء المواد المحظورة والفاسدة من الأسواق أو من مقاصف المدرسة، فيما أكد القائمون عليها أنها ستستمر في باقي المؤسسات التعليمية ببلديات الغريفة وبنت بية وأوباري خلال الأيام القادمة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك