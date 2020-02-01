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أوباري.. تكريم 16 ممرضة عملن باجتهاد لـ 30 عاماً

تم النشر منذُ 12 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كرمت إدارة وحدة الرعاية الصحية بالقعيرات 16 ممرضة ممن تجاوزت مدة عملهن في المرفق الـ30 عاما في بادرة طيبة بحقهن.

ونظمت الإدارة احتفالية بهذه المناسبة، حظيت بحضور لفيف من وجهاء وأهالي البلدة إضافة إلى أعضاء المجلس البلدي بالغريفة، في لفتة كريمة لإبراز دور الممرضات المجتهدات.

وتضمنت الاحتفالية كلمات أشادت بدور هذه المهنة والممرضات في تقديم خدماتهن العلاجية لعدة أعوام بأبسط الإمكانات، كما تم تقديم مداخلات توعوية حول صحة الأسنان ومسابقات عامة قبل أن توزع شهادات تقديرية على طاقم التمريض.

تشجيع الممرضات على مواصلة مشوار عملهن في هذا المرفق دون النظر للنقص الذي يعتري أقسامه الطبية وقلة توفر الأطقم المتخصصة هذا ما تهدف إليه المبادرة، علاوة على حث الجميع على ممارسة أعمالهم بكل جد واجتهاد لتقديم الأفضل.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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