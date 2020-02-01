أوباري.. تكريم 16 ممرضة عملن باجتهاد لـ 30 عاماً

كرمت إدارة وحدة الرعاية الصحية بالقعيرات 16 ممرضة ممن تجاوزت مدة عملهن في المرفق الـ30 عاما في بادرة طيبة بحقهن.

ونظمت الإدارة احتفالية بهذه المناسبة، حظيت بحضور لفيف من وجهاء وأهالي البلدة إضافة إلى أعضاء المجلس البلدي بالغريفة، في لفتة كريمة لإبراز دور الممرضات المجتهدات.

وتضمنت الاحتفالية كلمات أشادت بدور هذه المهنة والممرضات في تقديم خدماتهن العلاجية لعدة أعوام بأبسط الإمكانات، كما تم تقديم مداخلات توعوية حول صحة الأسنان ومسابقات عامة قبل أن توزع شهادات تقديرية على طاقم التمريض.

تشجيع الممرضات على مواصلة مشوار عملهن في هذا المرفق دون النظر للنقص الذي يعتري أقسامه الطبية وقلة توفر الأطقم المتخصصة هذا ما تهدف إليه المبادرة، علاوة على حث الجميع على ممارسة أعمالهم بكل جد واجتهاد لتقديم الأفضل.

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