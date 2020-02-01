

ليبيا



بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

01 February, 2020

سلط أمين اللجنة التنفيذية للحركة الوطنية الشعبية الليبية مصطفى الزائدى الضوء على حوار جنيف المقرر بشأن ليبيا.

وقال الزائدي في تدوينة له بموقع “فيسبوك” “جنيف، يحضر السينارست والمخرج والكومبارس، ويغيب الشعب”.

وأضاف الزائدي “‏الليبيون وحدهم ملزمون بالبحث في حلول للأزمة، بعيدا على الطمع في السلطة، والعمالة للأجنبي، البيادق التي تخدم أيديولوجيات خارجية”.

واعتبر الزائدي أن “مشروع جنيف إخراج ردئ لمسرحية سبق مشاهدتها عدة مرات” مردفا لن يصنع مستقبل ليبيا إلا الليبيون”.