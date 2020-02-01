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بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

01 February, 2020

أعلنت عملية بركان الغضب التابعة لقوات الوفاق مقتل شخص وإصابة آخر جراء قصف منطقة الكريمية جنوب العاصمة طرابلس.

وبينت عملية بركان الغضب عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن قوات الجيش قامت عصر اليوم بقصف منطقة الكريمية ما أدى إلى مقتل مدني وإصابة آخر بالإضافة للأضرار المادية التي تعرضت لها ممتلكات المواطنين.

وبثت عملية بركان الغضب صورا قالت إنها لاثاار القصف توضح أعمدة الدخال تتصاعد من جنبات المباني كما تظهر الصور وجود سيارة إسعاف في المكان.

من جانبه أعلن مركز الطب الميداني والدعم إصابة مواطن جراء سقوط قذائف عشوائية بمنطقة الكريمية جنوب العاصمة طرابلس.

وبين مركز الطب الميداني والدعم أن المستشفى الميداني السواني التابع للمركز قام اليوم السبت بإسعاف المواطن وليد محمد شيحه الذى أصيب نتيجة قدائف عشوائية سقطت بمنطقة الكريمية موضحة أنه جرى تقديم الإسعافات اللازمة للمصاب ونقله إلى أحد المصحات لتلقي العلاج.