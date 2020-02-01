المُشير حفتر يلتقي سلامة في الرجمة (صور)

التقى القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر، اليوم السبت، مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة، بمقرّ القيادة العامة في الرجمة، وفق مكتب إعلام القيادة العامة.

وكان المشير حفتر التقى سلامة في نوفمبر الماضي، وبحث معه “مؤتمر برلين” ومستجدات الأحداث في ليبيا، حيث أكد حفتر على “ضرورة القضاء على المجموعات الإرهابية، وتفكيك الميليشيات ونزع سلاحها، وأهمية إيجاد سلطة شرعية يرتضيها الشعب الليبي، وترتكز إلى أساس دستوري”.

وذكر سلامة في إحاطة لمجلس الأمن الخميس، أن وفد الجيش الوطني لم يؤكد بعد مشاركته في جلسات لجنة (5+5) المعنية ببحث الأمور العسكرية والأمنية وفق مخرجات مؤتمر برلين.

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