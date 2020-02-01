تركيا ترسل مزيدا من “المرتزقة” إلى طرابلس

أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، ارتفاع عدد المرتزقة الذين نقلتهم تركيا إلى ليبيا، لنحو 2900 مقاتل، مشيرا إلى تواصل عملية تسجيل أسماء المرتزقة الراغبين بالذهاب إلى طرابلس بالتزامن مع وصل دفعات جديدة منهم.

وقال المرصد في بيان تلقت “218” نسخة منه، اليوم السبت، إن عدد المجندين الذي وصلوا المعسكرات التركية لتلقي التدريب بلغ نحو 1800 مجند، وسط استمرار عمليات التجنيد بشكل كبير سواء في عفرين أو مناطق “درع الفرات” ومنطقة شمال شرق سورية.

ولفت المرصد إلى أن المتطوعين من فصائل “لواء المعتصم، وفرقة السلطان مراد، ولواء صقور الشمال والحمزات، وفيلق الشام وسليمان شاه، ولواء السمرقند”.

وأشار إلى وجود حالة من الاستياء الشعبي من عملية نقل المرتزقة إلى ليبيا في الوقت الذي يجب أن يبقوا هؤلاء للوقوف في وجه قوات النظام التي تشن عمليات عسكرية بدعم روسي في حلب وإدلب.

وأضاف المرصد أنه وثق مقتل 72 مرتزقا في المعارك الدائرة بمحاور صلاح الدين والرملة ومشروع الهضبة، وعَلِم بأن نحو 64 مقاتل من ضمن الذين توجهوا إلى ليبيا، باتوا في أوروبا.

ووصلت، الثلاثاء الماضي، سفينة حربية تركية على متنها أسلحة مختلفة وآليات عسكرية، إلى ميناء طرابلس، بهدف دعم قوات الوفاق، وهو ما اعتبره الناطق باسم القائد العام للجيش الوطني اللواء أحمد المسماري، “غزو تركي ينافي كل القوانين والأعراف الدولية وينتهك وقف إطلاق النار في المنطقة الغربية”.

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