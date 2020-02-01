مدير المركز الوطني يتابع إجراءات الفحص الحراري بمطار معيتيقة

أكد مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر الدين النجار اليوم، استعداد المركز لتوفير كافة الإمكانات لاستمرار عمليات الفحص الحراري للرحلات القادمة إلى ليبيا.

جاء ذلك خلال زيارة تفقدية أجراها اليوم إلى مطار معيتيقة الدولي، للاطلاع على سير عمل الفحوصات الحرارية التي يقوم بها الفريق الطبي التابع للمركز الوطني لمكافحة الأمراض بوحدة الحجر الصحي، كما اطلع على الصعوبات التي تواجه الفريق خلال عمله.

وكان المركز الوطني قد أعلن عن استخدام الكاميرات الحرارية في المسح الطبي بكافة منافذ البلاد، لمكافحة الأمراض المعدية وخاصة فيروس كورونا.

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