اخبار ليبيا الان

من مصراتة..مقتل القيادي “الكسكاس” خلال المواجهات ضد القوات المسلحة في طرابلس

تم النشر منذُ ساعتين
تعليقات
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا24

أكد مصدر مطلع اليوم السبت أن آمر سرية المدفعية في قوات مصراتة التابعة لقوات الوفاق المدعو منصور علي محمد القداري الشهير “الكسكاس” قتل إثر الاشتباكات ضد القوات المسلحة في طرابلس.

وأوضح المصدر أن القداري من  مواليد 1963 ومن سكان مدينة مصراتة قتل نتيجة لضربة استباقية دقيقة نفذت بواسطة مدفعية القوات المسلحة الليبية ووجهت على نقطة تجمع تابعة لوات الوفاق في محور الكريميةطرابلس.

وأشار المصدر إلى أن القيادي “الكسكاس” خرج يوم أمس الجمعة في إحدى التجمعات التحريضية من مدينة مصراتة ويهدد ويتوعد ويحرض ضد القوات المسلحة الليبية.

يشار إلى أن آمر سرية المدفعية في قوات مصراتة التابعة لقوات الوفاق المدعو منصور علي محمد القداري خرج في مقطع فيديو في أواخر يناير المنصرم موجهًا التحية للمدعو نعمان بن عثمان ومدير قناة ليبيا الأحرار سليمان دوغه على ما أسماه قيادتهم للجبهة الإعلامية للتصدي لما وصفه بالعدوان على طرابلس.

 

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24

عن مصدر الخبر

اخبار ليبيا 24

اخبار ليبيا 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • كلب من كلاب النار انضم الى اخوانه الفجار فى الدرك الاسفل من النار طزبى لمن قتل هذا المجرم من خوارج العصر

    رد

  • كلب من كلاب النار انضم الى اخوانه الفجار فى الدرك الاسفل من النار طوبى لمن قتل هذا المجرم من خوارج العصر

    رد

  • الكس كاس شرب ياناس من كاس الموت ودفع ثمن غباوته خسر الدنيا والاخرة فهو من الخوان خوارج العصر امر رسول الله بقتلهم لانهم شر خلق الله ووعد من يقتلهم بالاجر العظيم يوم القيامة ووعده الكاذب الخريانى بميدالية فى جهنم بعد ان يسعر به النار قبل دخول الاشرار الى جهنم فتعسا للكسكاس وبئس المصير

    رد

  • .
    قال تعالى: ( إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُواْ مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُواْ وَرَأَوُاْ الْعَذَابَ . وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُواْ لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُواْ مِنَّا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُم بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ ). سورة البقرة

    رد

  • العقوبه الطنجرة بادي باذن الله. مصيركم يا مصاريت الموت. و انتم اخترتوا هذه النهايه الله لا تغيب عليكم مصيبه يا انذال يا اعداء الوطن يا خونه لا عندكم كرامه و لا شرف. العار وراكم وراكم يا جبناء

    رد

  • ( يا ليبيا لولا ضلال ارياك راك رايقه كيف العرب ) لم تحدث فتنه في شمال افريقيا بقدر فتنه ليبيا سببها فئه ضاله قادهم في البدايه ديفيد ليفي ثم وضعهم علي طريق الضلال وتركهم ثم تولي بعض الليبيين من مصراته حمل لواء الضلال وتسببوا في حروب طاحنه اول ما حصلت هم انفسهم ثم بقية الليبيين مغفلين وضالين فأقل شعب في شمال أفريقيا هم الليبيين واصبح عددهم في تناقص بسبب حرب مره أسمها فقر ليبيا ومره اسمها البنيان الفشوش ومره اسمه ( بركان الغباء والعماله للاعداء) فحتي الذي يجيّف من المصاريت او من بقية الميلشيات ليبيا فرد منها فبخيره وشره هو ليبيا فلو ظل علي قيد الحياه ببعده عن الغباء راه ساهم في البناء ولا أهله راهم داروا عزاء

    رد