أخبار ليبيا24 أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن نحو 64 مقاتل من ضمن المرتزقة الذين توجهوا إلى العاصمة الليبية طرابلس لقتال في صفوف قوات حكومة الوفاق باتوا في أوروبا. وأضاف المرصد السوري أنه تم توثيق مزيداً من القتلى في صفوف الفصائل الموالية لتركيا في معارك طرابلس، ليرتفع عدد القتلى جراء العمليات العسكرية في ليبيا إلى […]

