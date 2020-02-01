فحوصات حرارية بالمنافذ لمنع دخول “كورونا” (صور)

قام مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض أ.د بدر الدين النجار، السبت، بزيارة تفقدية إلى مطار معيتيقة الدولي، للاطلاع على سير عمل الفحوصات الحرارية التي يقوم بها الفريق الطبي بوحدة الحجر الصحي بمكتب الرقابة الصحية الدولية التابع للمركز، بهدف الكشف عن أي إصابات بفيروس كورونا.

وقال النجار في تصريح نشره المركز بصفحته في “فيسبوك”، إن المركز فعّل وحدات الحجر الصحي بكافة منافذ البلاد للاطمئنان على الوضع الصحي للمسافرين ومنع دخول فيروس كورونا للبلاد.

وقال المركز، إن النجار اطلع على التحديات التي تواجه الفريق خلال عمله، مؤكدا استعداده التام لتوفير كافة الإمكانات لاستمرار عمليات الفحص الحراري للرحلات القادمة إلى ليبيا.

وكان المركز أكد أنه لم تسجل أية إصابة في ليبيا بفيروس كورونا الذي ظهر في الصين مؤخرا، وتسبب بوفاة 259 شخصا، حتى يوم السبت.

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