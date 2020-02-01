وفاة شابة بسبب حادث مروري بطريق السريع في بنغازي

أخبار ليبيا 24 – متابعات

يعد الطريق الدائري الثالث (طريق السريع) من أكثر المخاطر التي تشكل تهديدا لحياة المواطنين في مدينة بنغازي، وذلك بسبب عدد الحوادث المرورية المرتفعة التي شهدها ذلك وحصدت الكثير من الأرواح.

ولم تنجح الجهات المختصة في بنغازي في وضع وإيجاد حلول ناجعة التي قد تحد من وقوع المزيد من الحوادث المرورية وحوادث السير، والتي لا يكاد أن يمر أسبوعا حتي يعلن عن وفاة مواطن أو اثنين بسبب حادث في الطريق السريع.

وقد لقيت اليوم السبت الشابة سالمة حمد فضيل العشيبي عن عمر يناهز 27 عاما، حتفها بسبب حادث مروري في الطريق السريع أودى بحياتها على الفور.

وتتعدد أسباب تلك الحوادث القاتلة منها أهمها: عدم تقيد السائقين بالسرعة المقررة وفق القانون، وعدم وجود معايير الأمن والسلامة في السيارات، إضافة إلى أن الطريق السريع في بنغازي يفتقد للإضاءة المناسب التي تساعد على القيادة ليلا، وتهالك حاجز الأمان الخرساني الذي يفصل بين الطريقين.

كما أن تزايد السيارات المتهالكة غير الصالحة للقيادة يشكل أيضا عاملا مساعدا على ارتفاع عدد الحوادث بطريق السريع وغير من الطرقات الأخرى، وذلك بسبب عدم فرض الشروط المناسبة لاستيراد السيارات وعدم خضوعها لمعايير الجودة والكشف عن مدى صالحتها للقيادة، بالإضافة إلى سوء البنية التحتية للطرق العامة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24