عمليات الكرامة تكشف حصيلة قتلى ومصابي المرتزقة السوريين في طرابلس

قال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، السبت، نقلا عن مصدر طبي من داخل طرابلس، إن عدد قتلى المرتزقة السوريين ارتفع إلى 71 قتيلا.

وبحسب الصفحة الرسمية لـ “المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة”على “فيس بوك”، أضاف المصدر، أن عدد الجرحى يتراوح بين 45 إلي 55 في حالاتهم حرجه جدا ، مشيرا إلى أن هذه الحالات، بعد إجراء الإسعافات الاولية لهم، تم نقلهم بصحبة طاقم طبي تركي وأوكراني في مصحات خاصة داخل غوط الشعال أبوسليم، ومستشفى الحروق بمستشفى شارع الزاوية، لافتا إلى أن هذه الإصابات نتيجة خرق الهدنة، وهجمات يقوم بها المرتزقة على تمركزات قوات الجيش، والتي تكتفي بالرد، وفق المنشور

وتابع المركز الإعلامي: “قام بعض الشباب من طرابلس بقذف سيارات الإسعاف التي تقل الجرحى السوريبن بالحجارة في أبوسليم مما اضطرهم للذهاب في اتجاه آخر.