إنتاج «أوبك» يسجل أدنى مستوى له منذ 2009 بسبب ليبيا ودول خليجية

سجل إنتاج «أوبك» من النفط في يناير الماضي أدنى مستوى له منذ 2009، على خلفية هبوط في الإمدادات من ليبيا بسبب إغلاق موانئ وحقول نفطية، وعقب قيام المملكة العربية السعودية ودول خليجية أخرى بخفض الإنتاج بأكثر من المستويات المطلوبة في اتفاق جديد لكبح الإنتاج.

وضخت منظمة البلدان المصدرة للبترول التي تضم في عضويتها 13 دولة 28.35 مليون برميل يوميًا في المتوسط خلال الشهر الماضي، ويقل ذلك بمقدار 640 ألف برميل يوميًا عن رقم معدل لشهر ديسمبر حسب مسح أجرته وكالة «رويترز».

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و كان إنتاج يناير هو الأدنى لـ«أوبك» منذ 2009، العام الذي طبقت فيه المنظمة أضخم تخفيضاتها الإنتاجية على الإطلاق على خلفية الأزمة المالية العالمية .

وتراجع إنتاج النفط في ليبيا منذ 18 يناير بسبب إغلاق موانئ وحقول للخام من جانب جماعات مسلحة، حسب «رويترز» التي لفتت إلى أن إنتاج ليبيا من الخام بلغ 760 ألف برميل يوميًا على مدار الشهر، انخفاضًا من 1.15 مليون برميل يوميًا في ديسمبر.

وقالت مصادر إن السعودية قلصت الإنتاج من معدل ديسمبر، إذ تتجاوز طواعية الخفض المطلوب منها بموجب اتفاق «أوبك+» كما تجاوزت الإمارات أيضًا الخفض المطلوب منها.

ويشير مسح يناير إلى أن نيجيريا والعراق، وكلتاهما «تقاعستا» في تنفيذ التخفيضات في 2019، حققتا بعض التقدم في التخفيضات الإنتاجية.

ومن الدول التي زاد إنتاجها، فنزويلا التي تواجه عقوبات فرضتها الولايات المتحدة على شركة النفط الحكومية، وهبوطًا في الإنتاج منذ فترة طويلة، إذ تمكنت من تحقيق زيادة صغيرة في الإنتاج خلال يناير، فيما لم يطرأ تغير يذكر على الإنتاج من إيران، المنتج المستثنى الآخر، في ظل عقوبات أميركية.

وغادرت الإكوادور «أوبك» في نهاية 2019، وهو ما اقتطع حوالي 500 ألف برميل يوميًا من إنتاج المنظمة.

ورغم التراجع في الإنتاج، نزلت أسعار النفط إلى أقل من 60 دولارًا للبرميل على خلفية مخاوف من أن انتشار فيروس «كورونا» الجديد قد يقلص طلب الصين على الخام، وهو ما دفع «أوبك» وحلفاءها إلى مناقشة عقد اجتماع مبكر واتخاذ المزيد من الخطوات لدعم السوق.

واتفقت «أوبك» وروسيا وحلفاء آخرون، في إطار ما يعرف بمجموعة «أوبك+»، على تعميق تخفيضات الإمدادات بواقع 500 ألف برميل يوميًا من أول يناير 2020. ونصيب «أوبك» من الخفض الجديد حوالي 1.17 مليون برميل يوميًا ينفذه عشرة أعضاء بعد استثناء إيران وليبيا وفنزويلا.

وتجاوز أعضاء «أوبك» العشرة الملزمون باتفاق، التخفيضات المعلنة بفارق واضح في الشهر الماضي بفضل تخفيضات أكبر من المطلوب من السعودية و دول خليجية لدعم السوق، ليخلص مسح «رويترز» إلى أن المنظمة امتثلت بنسبة 133% للتخفيضات المعلنة في يناير علمًا بأن النسبة وصلت إلى 158% خلال ديسمبر.

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