تدمير المؤسّسات القضائيّة في ليبيا من الأهداف التي لم ينجح داعش في تحقيقها

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

لا يختلف اثنان عن ما خلفه الإرهاب من أضرار جسيمة في ليبيا خلال الأعوام التي مضت، من تدمير شامل للبنية التحتية وإنهاء قيام مؤسسات الدولة، ناهيك عن قتل وتعذيب آلاف الليبيين دون وجه حقّ؛ بسبب وقوفهم ضد الإرهابيين فقط .

وكان استهداف المؤسسات القضائية والمحاكم في ليبيا، من أولويات التنظيمات الإرهابية التي يعتبرها المتطرفون مخالفة لعقيدتهم الفاسدة وأفكارهم المتطرفة؛ لأنهم يرون أنها تحكم بغير ما أنزل الله، على حد قولهم، إضافة إلى استهداف كل من يعمل فيها، باعتباره خارجا عن الملة.

ودمر تنظيم الدولة “داعش” جميع المحاكم في (بنغازي ودرنة وإجدابيا ومصراتة وترهونة) ومدن أخرى، لأنهم يرون بطبيعة تفكيرهم القاصر أنها تحكم بغير حكم الله، وكان من أولوياتهم استهداف مظاهر الدولة من مراكز الشرطة ومعسكرات الجيش وأفرادها، واستهداف رجال المحاكم والنيابات والقضائية، لأنهم يدركون أنهم سينالون جزاءهم وسيحاسبون من خلالها، بعد القبض عليهم.

ومنذ اندلاع ثورة فبراير في 2011 ظهرت مؤشرات واضحة على ظهور الفكر المتطرف في البلاد، وشهدت مدن ليبية ولاسيما بنغازي العديد من الاعتداءات والاغتيالات التي تستهدف خصوصا قضاة وعسكريين وأفراد الشرطة ونشطاء سياسيين وإعلاميين، إضافة إلى مباني المحاكم والنيابات.

ما جعل أعضاء الهيئات القضائية يعلقون أعمالهم في بنغازي ودرنة التي تنشط فيها الجماعات الإرهابية والمتطرفة، التي استخدمت الحقائب والسيارات المفخخة، في تنفيذ عملياتها الإجرامية، ضد كل من يواجه هذه التنظيمات ويقف ضد مشاريعهم الفاسدة.

وكانت بنغازي محط أنظار معظم العالم، عندما أعلن الإرهاب عن نفسه بالمدينة، من خلال استهداف المحاكم، وذلك بعدما هز انفجار قوي مبنى محكمة بنغازي في 27 أبريل 2012، بعد أن زرع مجهولين المتفجرات في مبنى المحكمة وفجروها بحلول فجر يوم الجمعة، ونقلت الوكالة عن شاهد عيان أنه رأى أشخاصا ينقلون إلى المستشفى جراء الانفجار الذي أسفر عن خسائر مادية كبيرة دون سقوط ضحايا.

كما قام أفراد من التنظيمات الإرهابية، التي كانت تعبث في بنغازي فسادا وخرابا، في 28 يوليو 2013، باستهداف محكمة شمال بنغازي بتفجير، ألحق بمقر المحكمة أضرارا جسيمة عن طريق سيارة مفخخة ركنت أمام المحكمة.

وفي 31 مارس 2013، استهدف الإرهابيون المحكمة الابتدائية بمدينة درنة شرق بنغازي، بتفجير بعبوات ناسفة، خلفت أضرارا جسيمة، وذلك عقب مطالبة مجموعة من القضاة بتفعيل المحاكم، بعدها قام الإرهابيون باستهداف مقر المحكمة لغرض تعطيل عملها وإجبار القضاة على إيقاف ممارسة عملهم، إلى حين قيام المتطرفين بدرنة، باستهداف القضاة الذين سعوا إلى تفعيل عمل المحاكم واغتيالهم واحد تلو الآخر.

وفي مدينة إجدابيا غرب بنغازي، استهدف الإرهابيون مبنى محكمة إجدابيا الابتدائية في 15 مايو 2014، بواسطة حقيبة متفجرات وضعت بين مقر المحكمة ومقر النيابة العامة بالمدينة هزّ التفجير أرجاء إجدابيا دون الإعلان عن وقوع أضرار بشرية، مخلفا فقط أضرارا مادية، تمثلت في احتراق سيارات وتضرر المحال التجارية المقابلة للمحكمة، إضافة إلى تضرر المنازل القريبة من التفجير.

وواصل الإرهابيون في تنفيذ مخططهم للقضاء على المحاكم والمؤسسات القضائية وأفرادها، وذلك بعد ما قاموا بتفجير محكمة ترهونة وكلية لتدريب خفر السواحل بالمدينة في منتصف يناير 2016، أدى إلى مقتل أكثر من 60 قتيلا وقرابة 100 جريح من شباب في مقتبل العمر، أثناء احتفالهم بنجاحهم وتخرجهم من الكلية.

وفي الرابع من أكتوبر 2017، فجر انتحاريان نفسيهما داخل مجمع المحاكم بمدينة مصراتة في عملية نوعية إرهابية نفذها عناصر تنظيم داعش، أدت إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى، وقامت العناصر الإرهابية باستهداف المجمع عقب التفجير وفتحت النار بالأسلحة الرشاشة على المقر تسبب في مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل وإصابة 41 أخرين.

وبهذه العمليات الإرهابية المنظمة من عناصر تنظيم داعش لم تسلم المحاكم والمؤسسات القضائية في شرق البلاد وغربها، من الهجمات الإرهابية، وقتل وخطف كل من يعمل فيها، بهدف القضاء عليها وإبدالها بمحاكمهم الظالمة غير الشرعية.

ولكن بإصرار الليبيين على تفعيل المؤسسات العدلية والقضائية لتطبيق القانون الذي يحقق العدالة بين الشعب الليبي، لم ينجح الإرهابيون في تحقيق هدفهم الذي يرمي إلى تدمير تلك المؤسسات، وجرى القضاء عليهم في معظم المدن التي يتواجدون فيها قبل تنفيذ مخططاتهم الفاشلة، وذلك بفضل وقوف الشباب صفا واحدا مع القوات المسلحة الليبية، ودعمها بكل ما يملكون.

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