فرقة “سبيباي البركت”.. سفيرة الثقافة التارقية

نجحت فرقة سبيباي من منطقة البركت في نشر الموروث العريق للطوارق داخل وخارج ليبيا لتُعرّف العالم على إرث قبائل الطوارق العريق.

وأضاف وجود فرقة سبيباي، نكهة خاصة على أنغام موسيقى وأغاني الطوارق في بلدية غات ضمن فعاليات مهرجان التسوق الأول في تراغن، حيث تميزت الفرقة بانطلاق عروضها من اللحظة الأولى لانطلاق المهرجان لتتحول إلى أيقونة فنية ثابتة على مدى أيام المهرجان.

وتمثلت فقرات الفرقة في معزوفات “الزكرة والدفوف” الغاتية بمصاحبة مجموعة العروض الراقصة التي نالت رضى أهالي المنطقة وضيوفها من الجنوب الليبي.

وبمجرد انطلاق كل فقرة من فقرات الفرقة لا يملك الحضور إلا أن يكون جزء من الحدث باندماجهم في لحظات رائعة تأخذهم إلى عالم تراث الطوارق العريق.

يشار إلى أن فرقة سبيباي بدأت نشاطها بالمشاركة في إحياء مناسبة عاشوراء في غات، قبل أن تطور نشاطها وتصبح من الفرق النشطة داخل ليبيا وخارجها (عربيا وأفريقيا وأوربيا)، فقد شاركت في مصراتة والجزائر والسنغال وبريطانيا ومالطا وألمانيا.

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