أول مصنع لتدوير القمامة يصل البيضاء

أعلنت المجلس البلدي لمدينة البيضاء، السبت، وصول أول مصنع لتدوير القمامة في البلاد.

ونشر المجلس البلدي عبر صفحته الرسمية في “فيسبوك” كلمةً لعميد البلدية علي حسين، قال فيها إن المصنع سيتم تركيبه خلال الأيام المقبلة بالقرب من مكب القمامة بالبلدية.

وأشار حسين إلى المصنع يهدف إلى القضاء على أزمة تكدس القمامة التي أثرت سلباً على صحة المواطن، مؤكدا أن هذه الخطوة تأتي ضمن الجهود المبذولة من قبل المجلس للحيلولة دون تفاقم الأزمات وحل مشاكل شركة خدمات النظافة المتراكمة منذ سنوات.

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