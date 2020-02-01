“تعليم الوفاق”: إلغاء مركزية الامتحانات الإعدادية

أعلن وزير التعليم المكلف في حكومة الوفاق الدكتور محمد عماري، عزم وزارته تنظيم امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي بشكل مستقل على مستوى كل مراقبة تعليم بالبلديات بداية من العام الدراسي الجاري.

ووفق مكتب التواصل والإعلام بالوزارة، فقد أوضح عماري أنه قد ناقش هذا الموضوع مع كافة المسؤولين بالوزارة ومراقبي التعليم بالبلديات، وتم استعراضه من كافة جوانبه والتحديات التي قد تواجه عقد امتحانات الشهادة الإعدادية بشكل مستقل على مستوى مراقبات التعليم بعيداً عن مركزية الوزارة من حيث توحيد الأسئلة والضوابط المنظمة لسير الامتحانات.

ولفت عماري إلى أن هذه الخطوة ستتيح المجال للخبرات والكفاءات العاملة بمراقبات التعليم للاجتهاد والتخطيط والعمل باستقلالية تامة، مبينا أن مراقبات التعليم أبدت جاهزية عالية واستعداد تام لتنظيم الامتحانات.

وأشار عماري إلى أن تنظيم امتحانات الشهادة الإعدادية “لا مركزياً” سيمثل حلاً لكثير من الصعوبات لاسيما مسألة التفاوت في تنفيذ الخطة الدراسية بين المؤسسات التعليمية في مراقبات التعليم المختلفة وكذلك بين المؤسسات التعليمية في المراقبة الواحدة.

ونوه بأن المركز العام للامتحانات سيكون له دور فيما يتعلق بطباعة الأسئلة وتصحيحها، وسيسخر كل خبراته وإمكانياته من أجل إنجاح هذه الامتحانات التي ستنفذ مناطقيأَ لأول مرة هذا العام وفق ضوابط ومعايير موحدة وملزمة ستحددها الوزارة لاحقاَ.

وفيما يخص إعداد الأسئلة، بين عماري أن إعدادها سيكون من قبل مكاتب التفتيش والتوجيه التربوي بالمناطق باعتبار المفتشين التربويين هم المعنيون بمتابعة تنفيذ الخطة الدراسية والأكثر دراية بما تم تقديمه من دروس في كافة المقررات الدراسية.

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