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المحجوب: لا نُهمل السياسية.. وحفتر لن يخذل الليبيين

تم النشر منذُ 16 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكد مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني العميد خالد المحجوب، مشاركة الجيش في محادثات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) المزمع عقدها قريبا في جنيف.

وأوضح المحجوب، في تصريح لقناة “218”، السبت، أن الجيش سيشارك في أي محفل دولي، فالوضع العسكري للقوات المسلحة فرض الوضع السياسي الحالي، وقال “طالما أن الشرط الأساسي متوفر هو ملف الترتيبات الأمنية وحل المليشيات المسلحة وتسليم الأسلحة والذخائر للقوات المسلحة سنكون موجودين”.

وأضاف المحجوب، أن مشكلة ليبيا مشكلة أمنية ومشكلة الليبيين في “المليشيات المسلحة والتنظيمات الإرهابية التي تحالفت معها والإخوان المسلمين هم من يقود هذه الحرب وهم من يقدم الدعم المالي، بعقد صفقات والتعاون مع دول معروفة للجميع مثل تركيا التي أعلنت عن تدخل عسكري في ليبيا وأرسلت مرتزقة وأسلحة وذخائر، بالإضافة إلى قطر ودول أخرى هواها أخواني”.

وأشار المحجوب إلى أن مُسلحي الوفاق يخترقون الهدنة مرارا وتكرارا، والجيش الوطني يرد على مصادر النيران وهو قادر على الرد على أي هجوم والتقدم ولكنه ينتظر تعليمات القائد العام، مؤكدا، أن وبحسب مصادر طبية متطابقة فإن إحصائية قتلى المرتزقة السوريين القادمين من تركيا وصل الى 71 قتيلًا وأكثر من 50 جريحًا، بينهم حالات حرجة.

وبشأن لقاء الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة ونائبته للشؤون السياسية ستيفاني وليامز مع القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر، السبت، في الرجمة، قال المحجوب إنهم في الجيش إنهم “عين على الوضع العسكري وعين على الوضع السياسي، والمشير لن يخذل الليبيين، خصوصا أنهم مستاؤون جدًا من الإحاطة التي قدمها سلامة أمام مجلس الأمن ولم يذكر أسم الدولة التي أعلنت عن دعمها اللوجستي وتدخلها العسكري في ليبيا على مختلف وسائل الإعلام، فهو لم يظهر الحقائق بالشكل المطلوب وهذه المسألة تزعج الليبيين، فالأمر لا يحتاج إلى دبلوماسية طالما تركيا أعلنت عن ذلك”.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • يجب وجود الية اممية لضمان تفكيك المليشيات وتمكين الحكومة الوطنية الجديدة التى تخلف السراج وعصابته من اداء عملها لهذا يجب على الجيش الوطنى طلب قوة عربية من دول الجوار تحل محل المليشيات فى طرابلس لحماية منشآت الدولة وضمان حرية العمل دون ضغوط حتى تتمكن من عملها لاجراء انتخابات حرة

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