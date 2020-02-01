مليتة: “اشتباه” بكورونا وليس إصابة

قالت شركة مليتة للنفط والغاز، إنه تم الاشتباه بإصابة مستخدم فلبيني يعمل في حقل البوري، بفيروس كورونا، حيث تم نقله من الحقل إلى مجمع مليتة وحجره صحيا في إحدى الغرف حتى صباح الأحد ليتم نقله إلى مركز الأمراض السارية بطرابلس.

ونفت الشركة ما يتداول في بعض صفحات التواصل الاجتماعي، بأنه تم اكتشاف حالة مصابة بفيروس كورونا، مؤكدة أن “كل ما في الأمر هو حالة اشتباه ضعيفة جداً لا ترتقي لمستوى الإصابة”، كما تم اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية بالتنسيق مع المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

وأشارت الشركة في توضيح نشرته بصفحتها في “فيسبوك”، إلى أنه لم تسجل أَي حالة إصابة سواءً في بلد المستخدم (الفلبين) أو خط سير رحلته (الإمارات /مالطا)، وأن كل ما تم اتخاذه من خطوات هي عبارة عن إجراءات احترازية فقط من أجل سلامة وصحة الجميع.

ولفتت إلى أنه سيتم التنسيق مع المركز الوطني لمكافحة الأمراض بشأن المزيد من الخطوات التي من الممكن اتخاذها للتأكد من سلامة جميع العاملين.

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