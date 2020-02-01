وصول مصنع لإعادة تدوير القمامة إلى البيضاء

وصل إلى مدينة البيضاء (شرق البلاد) اليوم السبت، مصنع التخلص من القمامة والمخلفات المنزلية وإعادة تدويرها، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى حل مشكلة القمامة في المدينة.

وأوضح رئيس المجلس التسييري لبلدية البيضاء علي حسين في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن المصنع وُرد بالتنسيق بين رئيس الحكومة الموقتة عبد الله الثني، ووزير الحكم المحلي، ونائب مجلس النواب عن دائرة البيضاء عبدالمطلب ثابت.

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ومن المتوقع إسهام المصنع في حل مشكلة تكدس القمامة التي تعاني منها مدينة البيضاء، كما يساعد في خلق نشاط اقتصادي من وراء هذه القمامة، ومن المقرر تركيب المصنع خلال الأيام المقبلة بالقرب من المكب الرئيسي على أن يحدد تفعيله في وقت لاحق، حسب تصريح علي حسين.

وتعاني مدينة البيضاء من تكدس القمامة في شوارع المدينة؛ نتيجة لإضراب العاملين بشركات النظافة من حين لأخر عن العمل لـ«عدم دفع مستحقاتهم المالية».

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