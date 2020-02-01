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كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا؟

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أصدرت منظمة الصحة العالمية، توصيات مؤقتة، وصفتها بـ غير الملزمة، لكنها من الناحية العلمية والسياسية التي يمكن أن تتناول السفر والتجارة والحجر الصحي والفحص والعلاج.

وأوضحت كيفية الحماية من فيروس كورونا، الذي انتشر في أغلب دول العالم، بعد انتشاره في الصين، وأعلنت على إثره حالة الطوارئ.

وهُنا ننشر لكم توصيات الحماية من فيروس كورونا، وفقا لما نشرته منظمة الصحة العالمية:

“اغسل يديك

بعد السعال والعطس

بعد رعاية المرضى

قبل وأثناء وبعد إعداد الطعام

قبل الأكل

بعد استعمال المرحاض

عندما تكون الأيدي متسخة

عند التعامل مع الحيوانات أو فضلاتها.”

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليقات

  • ديروا رشة باهية بسيارات الرش المبيدات على الطرقات و المدارس وحول العمارات والمناطق السكنية – وما تخلوش القمامة ملوحة في كل مكان – وديما نظفوا – الوقاية خير من العلاج .

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  • يوجد من يقول ان هذه حرب جرثومية بدأت من امريكا – ثم أكملتها أوروبا – وهم يصنعون الفيروسات ويرسلونها في الأطعمة والادوية وخاصة في الاعانات الإغاثية – فيجب الحذر من التعامل مع المواد المستوردة – والاعتماد على الانتاج المحلي في الدقيق والخضروات والمواد المصنعة – وإذا تم الاستيراد فيجب ارسال عينات الى مراكز البحوث الصناعية للتحليل . والتاكد من سلامة المنتجات .

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