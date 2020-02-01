كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا؟

أصدرت منظمة الصحة العالمية، توصيات مؤقتة، وصفتها بـ غير الملزمة، لكنها من الناحية العلمية والسياسية التي يمكن أن تتناول السفر والتجارة والحجر الصحي والفحص والعلاج.

وأوضحت كيفية الحماية من فيروس كورونا، الذي انتشر في أغلب دول العالم، بعد انتشاره في الصين، وأعلنت على إثره حالة الطوارئ.

وهُنا ننشر لكم توصيات الحماية من فيروس كورونا، وفقا لما نشرته منظمة الصحة العالمية:

“اغسل يديك

بعد السعال والعطس

بعد رعاية المرضى

قبل وأثناء وبعد إعداد الطعام

قبل الأكل

بعد استعمال المرحاض

عندما تكون الأيدي متسخة

عند التعامل مع الحيوانات أو فضلاتها.”

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