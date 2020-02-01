حقيقة إصابة أحد العاملين بشركة مليته للنفط بفيروس كورونا

نفت شركة مليته للنفط والغاز ما يتم تداوله من أخبار في بعض صفحات التواصل الاجتماعي، بأنه تم اكتشاف حالة مصابة بفيروس كورونا في حقل البوري.

وأوضحت الشركة، في منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، مساء السبت، أن الأمر لا يعدو حالة اشتباه ضعيفة لا ترقى لمستوى الإصابة حصلت لأحد العاملين الفلبينيين، مؤكدة أنها اتخدت كل الإجراءات الاحترازية.

وأشارت الشركة إلى أنه، بالتنسيق مع المركز الوطني لمكافحة الأمراض، تم نقل الحالة من حقل البوري إلى مجمع مليته، وحجره صحيا في أحد الغرف حتى صباح الأحد، حيث سيتم نقله إلى مركز الأمراض السارية بطرابلس.