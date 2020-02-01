نافية إصابة أحد مستخدميها بـ«كورونا».. شركة «مليتة»: مجرد حالة اشتباه ضعيفة جدا

نفت شركة «مليتة» للنفط والغاز شائعات اكتشاف حالة إصابة بفيروس «كورونا» الجديد بحقل «البوري»، والتي رددتها صفحات عدة على مواقع التواصل الاجتماعي، وأكدت أن هناك حالة «اشتباه ضعيفة جدًا» بإصابة مستخدم فلبيني الجنسية بالفيروس.

وأوضحت الشركة في بيان نشر في وقت متأخر السبت، نقل الحالة من حقل «البوري» إلى مجمع «مليتة» وحجره ضحيًا في أحد الغرف حتى صباح الغد حيث من المقرر نقله إلى مركز الأمراض السارية بطرابلس، لافتًا إلى أن ذلك الإجراء «الاحترازي» يأتي في إطار حرصها على صحة وسلامة عمالها، واتخذ بالتنسيق مع المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

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وأكد الشركة متابعة مجلس إدارتها المستمرة للحالة، موضحة أن الفلبين دولة المستخدم لم تسجل أية حالة إصابة بفيروس «كورونا» الجديد، كما أن خط رحلته «الإمارات – مالطا» لم يشهد تسجيل إصابات أيضَا، وشددت على التنسيق مع المركز الوطني لمكافحة الأمراض بشأن الخطوات الواجب اتخاذها للتأكد من سلامة جميع العاملين.

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