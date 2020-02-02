الاشتباه بمستخدم فلبييني..شركة مليتة تنفي اكتشاف حالة مصابة بفيروس كورونا بحقل البوري

أخبار ليبيا24

نفت شركة مليتة للنفط والغاز مايتناقل من أخبار في بعض صفحات التواصل الاجتماعي بأنه تم اكتشاف حالة مصابة بفيروس “كورونا” في حقل البوري.

وأوضحت الشركة أن كل ما في الأمر هو حالة اشتباه ضعيفة جداً لا ترتقي لمستوى الإصابة حصلت لأحد المستخدمين الفيليبين، مؤكدة أنها اتخذت كل الإجراءات الاحترازية والتحريات الآمنة وبالتنسيق مع المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

وأشارت شركة مليتة للنفط والغاز إلى أنه تم نقل الحالة من حقل البوري إلى مجمع مليتة، وحجره صحيا في إحدى الغرف حتى صباح الأحد حيث سيتم نقله إلى مركز الأمراض السارية في طرابلس.

وأكدت الشركة أن مجلس إدارة المؤسسة ولجنة إدارة الشركة والإدارات المختصة تتابع الموضوع بشكل مستمر، مشيرة إلى أنه لم تسجل اأي حالة اصابه سواءً في بلد المستخدم ( الفلبين ) او خط سير رحلته ( الإمارات _مالطا ).



ولفتت شركة مليتة للنفط والغاز إلى أن كل ما تم اتخاذه من خطوات هي عبارةً عن إجراءات احترازية فقط من أجل سلامة وصحة الجميع.

وذكرت أنه تم التنسيق مع المركز الوطني لمكافحة الأمراض بشأن المزيد من الخطوات التي من الممكن اتخاذها للتأكد من سلامة جميع العاملين.

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