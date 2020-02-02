القيادة العامة تطالب قادة المحاور باستمرار حالة التأهب في طرابلس

كشف مصدر عسكري، أن القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر، طلب من قادة المحاور في طرابلس، بالحفاظ على مركزاتهم الحالية، في لقاء غير معلن مساء أمس في مقر القيادة العامة في الرجمة.

وأوضح المسوؤل، الذي اشترط عدم الكشف عن اسمه لصحيفة “الشرق الأوسط”، أن المشير طالب قياداته العسكرية، بضرورة استمرار حالة اليقظة والتأهب، في طرابلس.

وأشار المسوؤل العسكري، بقوله: المشير طالب بالمحافظة على التمركزات، وأن أغلب الليبيين مستعدون لقتال الأتراك متى اقتضت الضرورة.

وشدّد القائد العام للجيش الوطني، خلال الاجتماع غير المعلن، أنه لا تفريط في ثوابت القوات المسلحة الليبية، وحسم المعركة في القضاء على الإرهاب والتنظيمات المتشددة، إضافة إلى مواجهة التغول التركي في ليبيا.

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