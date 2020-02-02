مركز الطب الميداني والدعم يستلم شحنة معدات طبية وأدوية

أعلن مركز الطب الميداني والدعم، استلامه شحنات معدات طبية وأدوية واسطوانات أكسجين ، للمستشفى الميداني بالمحور الشرقي والنقاط التابعة له.

وفي وقت سابق، أفاد المركز، أن القذائف العشوائية استهدفت منطقة الكريمية مساء يوم أمس السبت، تسببت في إصابة أحد المواطنين بإصابات خطيرة.

وأشار مركز الطب الميداني والدعم، أن فريق الإسعاف التابع لهُ، قام بتحويل الجريح بعد تقديم الإسعافات الأولية له، إلى مستشفى غوط الشعال التخصصي.

وأضاف المركز، أن القصف نجم عنه أضرار مادية بليغة للممتلكات، وهلع كبير بين المواطنين القاطنين بالمنطقة.

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