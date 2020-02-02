مفوضية اللاجئين في ليبيا تؤكد أنها لن تغادر ليبيا رغم المخاطر

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في ليبيا، مواصلة تقديم خدماتها، رغما من تعليق عملها التشغيلي في مركز التجمع والمغادرة في طرابلس، نتيجة المخاطر الأمنية التي تواجهها.

وشدد رئيس بعثة المفوضية في ليبيا، جان بول كافاليري، أن البعثة لن تتخلى عن اللاجئين في ليبيا، وفقا لما نشره حساب البعثة على الفيسبوك.

وكانت المفوضية، قد أعلنت يوم الخميس الماضي، تعليق عملها في مركز التجمع في طرابلس، خوفا على سلامة موظفيها وشركائها، بسبب تفاقم الصراع في العاصمة.

وأشارت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في ليبيا، أنها لم تملك أي خيار سوى تعليق العمل، بعد اقتراب مواقع الاشتباكات من مقراتها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية