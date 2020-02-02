سيالة يتلقى اتصالا من نظيره المغربي ناصر بوريطة

ذكرت وزارة الخارجية في حكومة الوفاق، أن الوزير محمد سيالة، استقبل الخارجية بحكومة اتصالًا هاتفيًا من نظيره المغربي ناصر بوريطة.

وأكد بوريطة خلال اتصاله مع سيالة، وقوف المملكة المغربية ودعمها لحكومة الوفاق، وأنها لا تعترف إلا بالحكومة “الشرعية” لليبيا وفق اتفاق الصخيرات وقرارات مجلس الأمن، بحسب ما نقلته وزارة الخارجية في حكومة الوفاق.

وأعلن الوزير المغربي، رفض بلاده الكامل للتدخل الخارجي الذي وصفه بـ”الوقح”، بسحب ما جاء في إدراج خارجية الوفاق عبر صفحتها على الفيسبوك.

من جانبه، عبر وزير الخارجية في حكومة الوفاق محمد سيالة، عن رغبة الحكومة، لأن تلعب المغرب دورا أكبر في الملف الليبي، بناء على توحيد موقف البلدين الشقيقين من الأزمة الليبية وتنسيق الجهود لحل الأزمة الليبية.

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