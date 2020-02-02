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سيالة يتلقى اتصالا من نظيره المغربي ناصر بوريطة

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ذكرت وزارة الخارجية في حكومة الوفاق، أن الوزير محمد سيالة، استقبل الخارجية بحكومة اتصالًا هاتفيًا من نظيره المغربي ناصر بوريطة.

وأكد بوريطة خلال اتصاله مع سيالة، وقوف المملكة المغربية ودعمها لحكومة الوفاق، وأنها لا تعترف إلا بالحكومة “الشرعية” لليبيا وفق اتفاق الصخيرات وقرارات مجلس الأمن، بحسب ما نقلته وزارة الخارجية في حكومة الوفاق.

وأعلن الوزير المغربي، رفض بلاده الكامل للتدخل الخارجي الذي وصفه بـ”الوقح”، بسحب ما جاء في إدراج خارجية الوفاق عبر صفحتها على الفيسبوك.

من جانبه، عبر وزير الخارجية في حكومة الوفاق محمد سيالة، عن رغبة الحكومة، لأن تلعب المغرب دورا أكبر في الملف الليبي، بناء على توحيد موقف البلدين الشقيقين من الأزمة الليبية وتنسيق الجهود لحل الأزمة الليبية.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • عجوز تيس شيبة نحس متطفل عايد استعملوه الاخوان هالخنزير. و نسي ان نهايته الموت. هالخانب الفاسد. قارن بينه و بين وزير المغرب. و الله شئ يحشم.

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  • بو توريطة وسيالة الزبالة عايشين فى اوهام فالصخيرات فى خبر كان لم يعد يشير اليها حتى مجلس الامن ويتحدث عن دعوة الاطراف بينما يشير الى الجيش الوطنى الليبى فالعالم لا يعترف الا بالقوى

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