«أمن بنغازي» تعلن ضبط تاجر مخدرات «خطير»

‏أعلنت مديرية أمن بنغازي، الأحد، «ضبط تاجر مواد مخدرة (خطير)، وبحوزته كمية كبيرة من الحبوب المهلوسة.

وأشارت المديرية، في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إلى «ورود معلومات إلى قسم التحريات بالمديرية من أحد المصادر الخاصة بالقسم، بأن شخصا ينقل مواد مخدرة خارج بنغازي».

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وجرى ضبط المتهم على متن مركبته عند البوابة الإلكترونية بعد إعداد كمين له، وفق مديرية أمن بنغازي. ونوهت إلى أن عمليات تفتيش المركبة بينت «وجود قطع بلاستيكية على باب المحرك»، مشيرة إلى «ضبط ثلاثة أشرطة (ترامادول) وستة أشرطة بتريل، وعشرة أشرطة بار كينول، و1095 دينارا داخل القطع البلاستيكية ».

وفور العثور على المضبوطات، وحسب المديرية، جرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وإحالته إلى جهات الاختصاص وهي جهاز مكافحة المخدرات.



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