طقس ليبيا: توقعات الأحوال الجوية اليوم وغدا

توقع خبراء الارصاد في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا ليومي الاحد والاثنين ان تشهد الاجواء نتيجة تحرك هواء بارد نسبياً نحو مناطق الشمال تراجع في درجات الحرارة بمقدار يتراوح ما بين ( 2 ) إلى ( 4 ) درجات عن حرارة اليوم السبت ، ويشمل مناطق الجنوب يوم الأثنين.

ونتيجة هدوء الرياح وتوفر الرطوبة السطحية صباح اليوم الأحد بأغلب المناطق الساحلية الغربية وسهل الجفارة والجبل الغربي من المتوقع تشكل الضباب، وفقا للتقرير.

وبحسب التقرير تتكاثر السحب اليوم الأحد مع فرصة هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على المناطق الممتدة من شمال أجدابيا إلى بنغازي والجبل الأخضر وجنوبه وشمال البطنان، قد تكون جيدة ببعض المناطق نتيجة السحب الرعدية، وتبقى الفرصة يوم الأثنين لأمطار خفيفة على بنغازي والجبل الأخضر وتشمل مناطق متفرقة من ساحل الخليج.

وأشار التقرير إلى تكاثر السحب أحياناً يوم الأحد والأثنين بالعاصمة طرابلس والمناطق الساحلية الممتدة من رأس أجدير إلى مصراتة ، قد يصحبها زخات أمطار خفيفة بمناطق متفرقة.

وأفاد التقرير أن النماذج الخاصة بالطقس تتوقع عودة الأجواء الشتوية الباردة خلال نهاية هذا الأسبوع على أغلب مناطق البلاد ، وأحتمال وارد لهطول أمطار على مناطق الشمال.

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