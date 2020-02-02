وكيل وزارة الصحة بالحكومة الليبية يقوم بزيارة تفقدية إلى القطاع الصحي في سرت ‬

سرت 02 فبراير 2022 (وال) _ قام وكيل وزارة الصحة للشؤون الفنية بالحكومة الليبية المهندس نوري الورفلي، بزيارة ميدانيةتفقدية تفقدية لمتابعة سير العمل بالمراكز الصحية ببلدية سرت .

ورافق وكيل الوزارة في زيارته المدير المساعد لإدارة المستشفيات بالوزارة السيد رياض الخزعلي، وبعضوية المهندس محمد الطيب عن إدارة المشروعات بالوزارة والسيد ناصر عمران عن ادارة الشؤون الإدارية والخدمات بالوزارة.

هذا وكان في استقبال وكيل وزارة الصحة، مدير إدارة الخدمات الصحية سرت السيد خليفة عبدالفتاح السيوي، و مدير إدارة الرعاية الصحية الأولية سرت السيد محمد ادريس، و مدير المركز الصحي رقم (3) السيد حمدي لبز، وعدد من مدراءالمكاتب والأقسام بالمرافق الصحية.

يشار إلى أن هذه الزيارة تأتي ضمن تنفيذ النهج الإستراتيجي لوزارة الصحة في تقريب الخدمة للمواطن وتوطين العلاج، والتأكيد على حالة الجهوزية للمرافق الصحية وحصر الإحتياجات الفعلية.

واطلع الورفلي خلال الزيارة الميدانية عليدى أعمال التطوير وجودة الخدمات وعلى ما يقدمونه من جهود لخدمة للمرضى والمترددين.

ونوها إلى أن الهدف من الزيارة الجولة التفقدية للتعرف عن قرب على ملاحظاتهم واحتياجاتهم، ومناقشة التحديات وفعالية الدعم المقدم من الوزارة وبقية المناطق.

وأوضح وكيل وزارة الصحة للشؤون الفنية في نهاية الجولة، بأن الزيارة جاءت وفقًا لتعليمات معالي وزير الصحة الدكتور سعد عقوب، بهدف التأكد من حالة الجاهزية الدائمة لمرافق الوزارة، بالإضافة إلى الإطلاع على سير العمل والتعرف على المعوقات والصعوبات التي تواجه القائمين على هذه المرافق الصحية للعمل على حلها .

وقال وكيل وزارة الصحة للشؤون الفنية إن وزير الصحة يوصي بمتابعة سير العمل في المستشفيات، وقطاع الصحة ببلدية سرت. (وال _ سرت) ع ع / ه ع

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