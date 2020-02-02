عناصر وحدة التحري بقسم النجدة يلقون القبض على شخص يقوم ببيع المخدرات في بنغازي

بنغازي 02 فبراير 2022 (وال) _ قام عناصر وحدة التحري والقبض بقسم شرطة النجدة في بنغازي، بإلقاء القبض على شخص يقوم ببيع المواد المخدرة، ويحمل أسلحة غير مرخصة.

هذا وأوضح مكتب الإعلام الأمني بالقسم إنه قد وردت معلومات لدى قسم شرطة النجـدة مُفادُها عن تواجد شخص في نطاق شارع عشرين كونه يمتهن تجارة المواد المُخدرة، وعليه تم تكليف أعضاء وحدة التحري والقبض بالقسم لتأكد من صحة المعلومات وبأخذ الأذن من النيابة العامة بتفتيش وضبط كل ما يشكل حيازته جريمة.

وأضاف المكتب تم إعداد كمين محكم،وتمت عملية المداهمة وضبط الشخص وتحريز ماضبط بحوزته، حيث تم تحريز المبرزات والإنتقال بالمذكور إلى القسم، بالإستدلال عليه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله وإحالته إلى النيابة العامة.

وأشار المكتب إلى أن قسم النجدة مازال مستمر في حملاته على أوكار الفساد والظلام في المدينة. (وال _ بنغازي) ع ع / ه ع

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