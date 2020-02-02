وصول أول شحنة كبيرة من المواد الكهربائية والكوابل إلى سرت

وصلت إلى مدينة سرت أول شحنة من المواد الكهربائية والكوابل والأسلاك الكهربائية والمولدات إلى مخازن الشركة العامة للكهرباء سرت مقدمة من المخازن الرئيسية بالشركة العامة للكهرباء بالحكومة الليبية.

وأوضح لجنة الازمة والطوارئ بشركة الكهرباء سرت م. رمضان ابوشوفة بانه تم حصر كافة الاحتياجات الخاصة بمعالجة المختنقات التي تواجه الشبكة الكهربائية بمدينة سرت عن طريق التقسيمات الفنية بالمنطقة وتم عرضها على المدير التنفيذي والهيئة العامة للكهرباء لمناقشتها وتوفيرها بشكل مستعجل.

وقال المهندس أبوشوفة وصول أول شحنة من هذه المواد الكهربائية والمولدات والاسلاك والكوابل والمعدات الكهربائية إلى سرت وستتوالى وصول باقي المواد خلال هذا الاسبوع كما أكد رئيس لجنة الازمة والطوارئ بان قطاع الكهرباء هو قطاع خدمي نعمل فيه جميعاً لخدمة الوطن ومن الواجب الوطني ان تتكاثف الجهود من اجل خدمة هذه المدينة ورفع المعاناة عن المواطنين وحل المختنقات والعمل على استقرار الشبكة الكهربائية العامة هذا وكان في استقبال هذه الشحنة من المواد رئيس قسم المخازن سرت ورئيس قسم التركيب العامة سرت ومدير دائرة الخدمات العامة الخليج وعدد من العاملين بالشركة.