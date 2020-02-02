وكيل وزارة الصحة للشؤون الفنية يتفقد المراكز والمرافق ببلدية سرت

قام وكيل وزارة الصحة بالحكومة الليبية لشؤون الفنية والخدمات مهندس نوري الورفلي الذي يترأس اللجنة المكلفة من وزير الصحة بالحكومة ويضم الوفد المدير المساعد لإدارة المستشفيات بالوزارة رياض الخزعلي وبعضوية المهندس محمد الطيب عن إدارة المشروعات بالوزارة وناصر عمران عن ادارة الشؤون الإدارية والخدمات بالوزارة بالجولة ميدانية تفقدية ميدانية لمتابعة سير العمل بالمجمعات والمرافق والمراكز الصحية ببلدية سرت.

وقال مدير إدارة الاعلام والعلاقات ببلدية سرت محمد الاميل ان الوفد كان في استقباله، مدير إدارة الخدمات الصحية سرت السيد خليفة محمد السيوي ومدير إدارة الرعاية الصحية الأولية سرت محمد ادريس ومدير المركز الصحي رقم (3) السيد حمدي لبز وعدد من مدراء المكاتب والاقسام بالمرافق الصحية.

تأتي الزيارة ضمن تنفيذ النهج الاستراتيجي لوزارة الصحة في تقريب الخدمة للمواطن وتوطين العلاج والتأكيد على حالة الجهوزية للمرافق الصحية وحصر الاحتياجات الفعلية.

واطلع وكيل وزارة الصحة بالحكومة الليبية والوفد المرافق له خلال الزيارة الميدانية على أعمال التطوير وجودة الخدمات وعلى ما يقدمونه من جهود لخدمة للمرضى والمترددين، مشيراً إلى أن الهدف من الزيارة الجولة التفقدية للتعرف عن قرب على ملاحظاتهم واحتياجاتهم ومناقشة التحديات وفعالية الدعم المقدم من الوزارة وبقية المناطق.

وشملت الزيارات مجمع عيادات سرت المركزي وغرفة العمليات الطوارئ بالمجمع ومركز سرت لعلاج الأورام ومرافقة ومركز الرعاية الصحية الأولية سرت ومركز خالد بن الوليد الصحي بالثلاثين غرب سرت ومركز الصحي القبيبة ومركز الحي السكنى الثالث بسرت ومستشفى بن سينا التعليمي وعدداً من المشاريع الصحية المتوقفة بسرت مند عام 2011.

أوضح وكيل وزارة الصحة للشؤون الفنية أن الزيارة جاءت وفقًا لتعليمات وزير الصحة الدكتور سعد عقوب بهدف التأكد من حالة الجاهزية الدائمة لمرافق الوزارة بالإضافة إلى الاطلاع على سير العمل والتعرف على المعوقات والصعوبات التي تواجه القائمين على هذه المرافق الصحية للعمل على حلها.

وقال الورفلي إن وزير الصحة يوصي بمتابعة سير العمل في المستشفيات، وقطاع الصحة ببلدية سرت.