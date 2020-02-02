تعليم الوفاق: إطلاق «ماجستير تقني» بمعايير عالمية

أعلنت وزارة التعليم بحكومة الوفاق عن خطط لإطلاق البرنامج الوطني للدراسات العليا بالداخل لمنح درجة الأجازة العليا (الماجستير التقني)، مشيرة إلى أن هذه الدرجة العلمية «تتوافق مع معايير الجودة العالمية».

وقال وكيل وزارة التعليم لشؤون الهيئات والمراكز د. محمد أبوبكر إن المراحل الأولي للبرنامج تشمل التخصصات الهندسية للإنتاج، والقوي الميكانيكية، وتقنيات اللحام والإدارة الصناعية، وفق الصفحة الرسمية للوزارة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

والتقى أبوبكر الأسبوع الماضي كلا من عضو لجنة إدارة الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني د. يوسف عريبي، وعدداً من عمداء الكليات التقنية ومدراء المراكز البحثية، وذلك في مقر المركز المهني المتقدم لتقنيات اللحام بتاجوراء.

واستعرض اللقاء البرامج الدراسية المتكاملة واللائحة التنظيمية والمقررات الدراسية ، في إطار خطة وزارة التعليم لاطلاق البرنامج الوطني للدراسات العليا بالداخل.

وتبلغ نسبة خريجي التعليم الفني نحو 17% من مخرجات التعليم الأساسي، وفق الوكيل الذي أشار إلى خطط لرفعها تدريجياً لتصل إلي مستوي يزيد عن 60 %.

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وأوضح وكيل وزارة التعليم لشؤون الهيئات والمراكز أن فرق عمل متخصصة تألفت من خبراء ومستشارين وأساتذة ومهنيين تعمل منذ أكثر من عام كامل لوضع التصور المناسب لهذا المشروع، والذي سيدخل حيز التنفيذ قريباً.

وبين أن وزارة التعليم تستعد لاطلاق سلسلة من البرامج والمشروعات الجديدة خلال هذا العام ستساهم في تطوير العملية التعليمة في بلادنا.

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