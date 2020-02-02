المحجوب: سنذهب لجنيف من أجل “الترتيبات الأمنية” و “حل المليشيات”

العنوان_بنغازي

أكد مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني العميد خالد المحجوب، أن الجيش سيشارك في أي محفل دولي، منوها إلى أن الوضع العسكري للجيش فرض الوضع السياسي الحالي.

وأوضح المحجوب في تصريحات إعلامية تابعتها “المسار” أن الشرط الأساسي متوفر هو ملف الترتيبات الأمنية وحل المليشيات المسلحة وتسليم الأسلحة والذخائر للجيش الليبي .. لذا سنكون موجودين”.

وكشف المحجوب أن الجيش مستاء جدا من الإحاطة التي قدمها سلامة أمام مجلس الأمن ولم يذكر أسم الدولة التي أعلنت عن دعمها اللوجستي وتدخلها العسكري في ليبيا على مختلف وسائل الإعلام، فهو لم يظهر الحقائق بالشكل المطلوب وهذه المسألة تزعج الليبيين، فالأمر لا يحتاج إلى دبلوماسية طالما تركيا أعلنت عن ذلك”.

وشدد المحجوب على أن المشير خليفة حفتر لن يخذل الليبيين، فللجيش عين على الوضع العسكري وعين على الوضع السياسي.