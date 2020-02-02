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المحجوب: سنذهب لجنيف من أجل “الترتيبات الأمنية” و “حل المليشيات”

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان_بنغازي

أكد مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني العميد خالد المحجوب، أن الجيش سيشارك في أي محفل دولي، منوها إلى أن الوضع العسكري للجيش فرض الوضع السياسي الحالي.

وأوضح المحجوب في تصريحات إعلامية تابعتها “المسار” أن الشرط الأساسي متوفر هو ملف الترتيبات الأمنية وحل المليشيات المسلحة وتسليم الأسلحة والذخائر للجيش الليبي .. لذا سنكون موجودين”.

وكشف المحجوب أن الجيش مستاء جدا من الإحاطة التي قدمها سلامة أمام مجلس الأمن ولم يذكر أسم الدولة التي أعلنت عن دعمها اللوجستي وتدخلها العسكري في ليبيا على مختلف وسائل الإعلام، فهو لم يظهر الحقائق بالشكل المطلوب وهذه المسألة تزعج الليبيين، فالأمر لا يحتاج إلى دبلوماسية طالما تركيا أعلنت عن ذلك”.

وشدد المحجوب على أن المشير خليفة حفتر لن يخذل الليبيين، فللجيش عين على الوضع العسكري وعين على الوضع السياسي.

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صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

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تعليقات

  • مزيداً فرض الأمر الواقع علي الأرض يا سيادة العميد وليس الاكتفاء بيما تم الأستحواذ عليه من طرابلس فالبقاء للأقوي والعالم لا يتعرف إلا بقوه حاولوا الالتفاف علي الهدنه وكونوا جيش يتقدم علي الارض وفريق سياسي يفاوض وبذلك تضيق الدائره علي سلالة اللقطاء الاتراك الذين يحملون الجنسيه بحكم مولدهم في ليبيا أمثال الآتان فتحي وفائر وتضيق أكثر علي الارهابيين والمرتزقه الذين انضموا لمعسكر الارهاب لنظير جمع الاموال أكيد قادة الجيش تدرك هذه الامور اكثر مني أنا العبد الفقير ولكن بلي ليطمئن قلبي بقول مثل هذا التعليق المتواضع

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