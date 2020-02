أخبار ليبيا24 كشفت مديرية أمن شحات أن أعضاء مركز شرطة سوسة التابع للمديرية تمكنوا من ضبط عدد 3 مصانع للخمور وضبط خمسة اشخاص بتهمة تصنيع الخمور محلية الصنع في منازلهم بالمدينة. وأوضحت المديرية أن عملية الضبط جاءت بعد ورود معلومات من مصادر خاصة مفادها وجود أشخاص يقومون بتصنيع الخمور في منازلهم بمدينة سوسة. وأشارت إلى […]

