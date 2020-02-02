خارجية المغرب لسيالة: نرفض التدخل الخارجي في ليبيا

أكد وزير خارجية المغرب ناصر بوريطة رفض بلاده الكامل للتدخل الخارجي في ليبيا.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية أن بوريطة أكد خلال اتصال هاتفي بنظيره الليبي محمد سيالة وقوف المغرب ودعمها الكامل لحكومة الوفاق الوطني موضحا أن بلاده لا تعترف إلا بالحكومة الشرعية لليبيا وفق اتفاق الصخيرات وقرارات مجلس الأمن وأنها تتطلع للتعاون المثمر بين البلدين معلنا رفض بلاده الكامل للتدخل الخارجي الذي وصفه بالوقح.

من جانبه عبر سياله عن رغبة حكومة الوفاق لأن تلعب المغرب دورا أكبر في الملف الليبي بناء على توحيد موقف البلدين من الأزمة الليبية وتنسيق الجهود لحل الأزمة الليبية.

وكان وزير الخارجية بالحكومة الليبية “المؤقتة سابقا” عبدالهادي الحويج التقى بوريطة في إطار الاجتماع الثامن للجنة الرفيعة المستوى للاتحاد الافريقي حول ليبيا المنعقد في العاصمة الكونغولية برازافيل.

وبين المكتب الإعلامي للحكومة الليبية أنه جرى خلال اللقاء بحث الثنائية بين البلدين وقام الحويج بإيضاح حقيقة الأطراف التي يحاربها الجيش معربا عن امتنان الليبيين للجهد الذي قدمته المغرب في اتفاق الصخيرات مضيفا لكننا نؤكد أن هذا الاتفاق فشل متهما رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج وأعوانه باختطافه.

وأوضح الحويج أنه لم يتم تضمين الاتفاق في الإعلان الدستوري كما أن حكومة الوفاق لم تمنح الثقة مرتين وفقاً لما نص عليه اتفاق الصخيرات.

وأوضح وزير خارجية المغرب أن بلاده ليس لها أي أطماع في ليبيا وأن ليبيا ليست اصلاً تجارياً مضيفا ما يهمنا هو رفع المعاناة عن الليبيين مؤكدا استعداد المغرب لتقاسم التجربة والخبرة والمشورة في برنامج المصالحة الوطنية بعد تحرير العاصمة طرابلس مشددا على وقوف بلاده بقوة ضد التدخل الأجنبي في ليبيا الذي يعود الى عصر ولى وحقبة انتهت.