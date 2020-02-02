مصادر دبلوماسية: الجزائر تسعى لإرسال قوة عسكرية أفريقية لفرض وقف إطلاق النار في ليبيا

كشفت مصادر دبلوماسية جزائرية إن السلطات الجزائرية تبذل منذ أسبوع جهودا لحث أعضاء “الاتحاد الأفريقي” على إرسال قوات إلى ليبيا لفرض احترام وقف إطلاق النار الذي يشهد العديد من الخروقات منذ إعلان البدء بهدنة في العاصمة طرابلس استجابة لدعوة الرئيس الروسي.

وبحسب المصادر التي تحدثت لجريدة “الشرق الأوسط” فيتمثل الهدف من المسعى في الحد من التدخل المباشر في الشأن الليبي، سياسيا وعسكريا، الذي تقوم به تركيا وبعض الأطراف الأخرى.

وأكدت المصادر الدبلوماسية أن رئيس الوزراء عبد العزيز جراد ووزير الخارجية صبري بوقادوم اشتغلا على هذه القضية بشكل مكثف، منذ يوم الخميس خلال أشغال قمة “لجنة الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى حول ليبيا”، التي عقدت في برازافيل، عاصمة الكونغو الديمقراطية.

وأوضحت أن الفكرة “استساغتها بعض الدول الأفريقية، فأبدت مبدئيا موافقتها على المشاركة في تشكيل قوة عسكرية أفريقية قصد إرسالها إلى ليبيا”.

وبحسب المصادر، فإن المجهود الجزائري يروم إقناع الدول الفاعلة بـ”الاتحاد الأفريقي” بالفكرة، وخاصة نيجيريا.

وتابعت المصادر ذاتها موضحة أن الخطوة المقبلة بالنسبة للدبلوماسية الجزائرية هي عرض المشروع على أطراف النزاع في ليبيا، لكنها رجحت أن يرفضه المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني، بسبب علاقته الفاترة بالجزائر، التي يعتبرها “قوة إقليمية منحازة” لفائز السراج رئيس الحكومة المعترف بها دوليا.

وباتت التدخلات الاجنبية في ليبيا مصدر قلق كبير بالنسبة لسلطات الجزائر، التي تتخوف من انتشار المرتزقة والسلاح الحربي على الحدود المشتركة (900 كلم).

في غضون ذلك، أكدت المصادر الدبلوماسية أن الجزائر تشتغل على هدفين بارزين في موضوع ليبيا: وضع حد لتدخل الدول الأجنبية في المنطقة، وتسريع الحل السياسي الشامل للأزمة.

وللتوصل إلى تحقيق الهدفين ترى الجزائر، حسب المصادر ذاتها، أن إيفاد قوة عسكرية أفريقية تحت غطاء الأمم المتحدة، يعتبر أفضل آلية لوقف اتساع دائرة العمل العسكري في ليبيا.

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