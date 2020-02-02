بوريطة لـ الحويج: نقف بقوة ضد التدخل الأجنبي الوقح في ليبيا الذي يعود إلى حقبة انتهت

ليبيا – التقى وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية عبدالهادي الحويج مع وزير خارجية المملكة المغربية ناصر بوريطة في إطار الاجتماع الثامن للجنة الرفيعة المستوى للاتحاد الافريقي حول ليبيا المنعقد في العاصمة الكونغولية برازافيل.

اللقاء تناول وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للوزارة بحث العلاقات الثنائية وايضاح حقيقة من نحارب وأن الليبيون ممتنون من الجهد الذي قدمته المملكة والحكومة المغربية في اتفاق الصخيرات.

وأكد على أن هذا الاتفاق قد افشله السراج وزمرته ولم يتم الذهاب بهذا الاتفاق ليُضمن في الإعلان الدستوري كما أن حكومة الوفاق لم تمنح الثقة مرتين وفقاً لما نص عليه اتفاق الصخيرات.



كما أوضح وزير خارجية المملكة المغربية أن المغرب ليس لها أي أطماع في ليبيا وأن ما يهمهم هو رفع المعاناة عن الليبيين، مشدداً على أن المغرب على استعداد لتقاسم التجربة و الخبرة والمشورة في برنامج المصالحة الوطنية بعد تحرير العاصمة طرابلس وانهم يقفون بقوة ضد “التدخل الأجنبي الوقح” في ليبيا الذي يعود الى عصر ولى وحقبة انتهت.

وفي نهاية اللقاء دعا وزير خارجية المملكة المغربية الحويج لزيارة المغرب لتطوير العلاقات بين البلدين الشقيقين.