مديرية شحات تضبط 3 مصانع للخمر في سوسة

العنوان_شحات

كشفت مديرية أمن شحات أن أعضاء مركز شرطة سوسة التابع للمديرية تمكنوا من ضبط عدد 3 مصانع للخمور وضبط خمسة أشخاص بتهمة تصنيع الخمور في منازلهم بالمدينة.

وأوضحت المديرية أن عملية الضبط جاءت بعد ورود معلومات من مصادر خاصة مفادها وجود أشخاص يقومون بتصنيع الخمور في منازلهم بمدينة سوسة.

وأشارت إلى أنه تم تكليف أفراد التحريات في المركز بجمع المعلومات حول البلاغ المقدم، والتأكد من صحته، و من ثم أخطرت النيابة العامة، وتمت مداهمة المنازل وضبط ثلاثة أشخاص في المنزل الأول وضبط شخصين كلًا منهما على حدة وبحوزتهما خمور محلية الصنع وأدوات تستعمل لتصنيع الخمور.

وأضافت مديرية أمن شحات أن المتهمين اعترفوا خلال التحقيقات معهما بتصنيع الخمور بغرض الاتجار والتعاطي، وتمت إحالتهما والمضبوطات إلى النيابة العامة للاختصاص.