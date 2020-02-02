ضبط تاجر مخدرات خطير من قبل عناصر الأمن في بنغازي

بنغازي 02 فبراير 2020 (وال) – ‏أعلنت مديرية أمن بنغازي، ضبط تاجر مواد مخدرة خطير، وبحوزته كمية كبيرة من الحبوب المهلوسة .

وقال مدير المكتب الإعلامي بمديرية أمن بنغازي نقيب أحمد المسماري إن معلومة وردت إلى قسم التحريات بالمديرية من أحد المصادر الخاصة بالقسم، بأن شخصا ينقل مواد مخدرة خارج بنغازي .

المسماري أوضح أنه جرى ضبط المتهم على متن مركبته عند البوابة الإلكترونية بعد إعداد كمين له، وفق مديرية أمن بنغازي.

ونوه إلى أن عمليات تفتيش المركبة بينت وجود قطع بلاستيكية على باب المحرك، مشيرًا إلى ضبط ثلاثة أشرطة “ترامادول” وستة أشرطة بتريل، وعشرة أشرطة بار كينول، و1095 دينارًا داخل القطع البلاستيكية .

وأضاف أنه تم العثور على المضبوطات، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وإحالته إلى جهات الاختصاص وهي جهاز مكافحة المخدرات. (وال – بنغازي)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال