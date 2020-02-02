مصدر عسكري يكشف تفاصيل لقاء غير معلن بين “حفتر” وقادة محاور طرابلس

كشف مصدر عسكري تفاصيلا من لقاء غير معلن عقد القائد العام للجيش الوطني الليبي مع قادة المحاور في طرابلس، مساء أمس بمقره في الرجمة، خارج مدينة بنغازي شرق ليبيا.

ووفقا للمصدر فإن المشير خليفة حفتر، طالب قادة قواته في العاصمة طرابلس بالحفاظ على تمركزاتهم الحالية في مواجهة الجماعات المسلحة الموالية لحكومة الوفاق، برئاسة فائز السراج.

وقال مسؤول عسكري حضر الاجتماع في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، مشترطا عدم تعريفه، إن حفتر أبلغ قادة محاور “الجيش الوطني” داخل طرابلس بضرورة استمرار حالة اليقظة والتأهب، معتبرا أنه “لا يمكن الوثوق بهذه الميليشيات ولا بحكومة السراج”، على حد تعبيره.

وأضاف المسؤول “المشير طالب بالمحافظة على التمركزات”، لافتا إلى أن أغلب الليبيين “مستعدون لقتال الأتراك متى اقتضت الضرورة”، وأن المشير وضع قادة المحاور في صورة الاجتماعات التي شارك فيها في مؤتمر برلين الدولي، الذي رعته ألمانيا الشهر الماضي، وما سبقه من اجتماعات في العاصمة الروسية موسكو.

وشدد في السياق ذاته على أنه “لا تفريط في ثوابت الجيش الوطني لحسم المعركة، والقضاء على الإرهاب والتنظيمات المتشددة. بالإضافة إلى مواجهة الغزو التركي”.

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