أبوقرين.. تحشيدات تدفع الأهالي للنزوح خوفا من تجدد القتال

أفاد مصدر لـ218 بنزوح عدد من أهالي منطقة أبوقرين خوفا من تجدد الاشتباكات بالمنطقة.

وأضاف المصدر أن حالة من الترقب تشهدها المنطقة نتيجة للتحشيد الحاصل بين الطرفين وهو ما دعا عددا من الأسر إلى ترك منازلهم والتوجه إلى مناطق أخرى آمنة.

وتداولت صفحات على منصات التواصل الاجتماعي أخباراً تُفيد بنزوح عدد من عائلات أبوقرين إلى سرت والجفرة.

وشهدت منطقة أبوقرين والقداحية وزمزم اشتباكات متقطعة المدة الماضية أدت إلى انسحاب تشكيلات الوفاق وتقدم لقوات الجيش الوطني الذي انسحب بعد ذلك بساعات إلى تمركزاته الأساسية وعودة التشكيلات التابعة للوفاق للسيطرة على تلك المناطق.

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