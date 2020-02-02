التكبالي: رجال الدين التابعين للإخوان والمدعومين من تركيا فتاويهم تدعو لتسليم ليبيا للمرتزقة السوريين

ليبيا – رأى عضو مجلس النواب علي التكبالي أن ليبيا كانت تتأمل خيراً في رجال الدين خاصة أولئك الذين يخرجون على القنوات للقيام بدور إيجابي في احتواء الأزمة قبل أن يتضح نفاق بعضهم وذلك بعد تدّخلهم في السياسة وانحيازهم لخدمة تيار ضدّ آخر وانخراطهم في التحريض على قتل وذبح كل معارضيهم وإثارة الفتنة والانقسام بين الليبيين حتى أوصلهم نفاقهم وفتاويهم إلى تسليم البلاد إلى طرف أجنبي لغزوها بالمقاتلين السوريين و الأجانب.

التكبالي وفي حديث لموقع “العربية.نت” أمس السبت أوضح أن الفتاوى الدينية المتشدّدة التي أطلقها رجال الدين التابعين للإخوان والمدعومين من تركيا وقطر والتي تدعو إلى العنف الحروب والقتل جاءت لاسترضاء الميليشيات المسلحة والمتطرفين ولدعمهم ولتوفير غطاء ديني للقيام بعملياتهم الإجرامي عبر المزيد من التحريض والتصعيد ضد الجيش .

وأضاف عضو مجلس النواب أنها فتاوى تتوافق مع مصالحها وأهدافها تحاول أن تخدم المشروع التركي التوسعي في ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية