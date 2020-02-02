مصدر عسكري يكشف تفاصيل جديدة من لقاء “حفتر وسلامة”

التقى القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر بمقره أمس، غسان سلامة، رئيس بعثة الأم المتحدة لدى ليبيا، لكنه لم يفصح عن مضمون اللقاء، مكتفيا بالإشارة في بيان مقتضب وزعه مكتبه مساء أمس إلى أنه التقى سلامة في مقرّ القيادة العامة بالرجمة.

وبحسب وسائل إعلام دولية فإن سلامة يسعى لإقناع المشير حفتر بإرسال ممثليه إلى أول اجتماع ستعقده اللجنة العسكرية المشتركة، التي ترعاها البعثة الأممية بحضور ممثلي حكومة السراج في مدينة جنيف السويسرية لتثبيت وقف إطلاق النار، الذي دخل أسبوعه الثالث على التوالي بين الطرفين داخل العاصمة، علما بأن حفتر امتنع عن إرسال وفد “الجيش الوطني”، أو تسمية ممثليه الخمسة إلى جنيف في اللقاء، الذي كان مقررا أن يتم الثلاثاء الماضي، وفقا للوسائل الإعلامية.

وقال مصدر عسكري مقرب من حفتر بحسب جريدة “الشرق الأوسط” فقد حاول “سلامة” أمس طمأنة حفتر بشأن التزام حكومة السراج بهدنة وقف إطلاق النار. لكن حفتر انتقد في المقابل موقف البعثة من استمرار الدعم التركي العسكري والأمني للميليشيات الموالية لحكومة السراج، المعترف بها دوليا، وفقا للمصدر.

يذكر أن البعثة الأممية أشارت في بيان لها أن قائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر، قد أكد مشاركة “الجيش الوطني الليبي” في محادثات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) المزمع عقدها في المدينة السويسرية جنيف، وفق للبيان.

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