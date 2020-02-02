بوريل: التطورات الليبية مقلقة وعلى الاتحاد الأوروبي التحرك

قال مفوض السياسة الخارجية الجديد في الاتحاد الأوروبي “جوزيب بوريل” إنه يرغب في أن يتحدث الاتحاد بصوت واحد ويهتم بجيرانه والنظر بعين الاهتمام بالاتفاق النووي مع إيران ومستجدات وتطورات الملف الليبي.

ونقلت قناة الدوتشيه فيله عن بوريل حديثه فيما يتعلق بملامح سياسات مفوضية الاتحاد الأوروبي بعد تقلده المنصب خلفاً لموغريني وقوله “لا ندري البتة من أين يجب البدء: ليبيا والعراق وسوريا ومنطقة الساحل أو فنزويلا” وإن الاتحاد أمام سلسلة من التحديات عندما يتعلق الأمر بالحفاظ على نظام دولي متعدد الأطراف.

ويطالب بوريل باستئناف عمليات صوفيا لوقف صادرات الأسلحة إلى ليبيا وقبل مؤتمر برلين قال بوريل: “إذا حصل وقف لإطلاق النار في ليبيا، فعلى الاتحاد الأوروبي أن يكون مستعداً لتقديم المساعدة لتنفيذ ومراقبة هذا الوقف وربما بإرسال جنود في إطار مهمة أوروبية”، فيما يرى بوريل اليوم أن التطورات الأخيرة مقلقة، ووقف إطلاق النار في ليبيا لا يتم التقيد به.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية