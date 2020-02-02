حفتر يوجه قوات الجيش بالحفاظ على تمركزاتها في طرابلس

طالب قائد الجيش خليفة حفتر قادة القوات المسلحة في العاصمة طرابلس بالحفاظ على تمركزاتهم الحالية في مواجهة التشكيلات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق وذلك خلال لقاء غير معلن عقده معهم مساء أمس بمقره في الرجمة.

وقال مسؤول عسكري حضر الاجتماع لـ”الشرق الأوسط” إن حفتر أبلغ قادة محاور الجيش الوطني داخل طرابلس بضرورة استمرار حالة اليقظة والتأهب، معتبرا أنه “لا يمكن الوثوق بهذه الميليشيات ولا بحكومة السراج”، على حد تعبيره.

وأردف أن حفتر “طالب بالمحافظة على التمركزات”، لافتا إلى أن أغلب الليبيين “مستعدون لقتال الأتراك متى اقتضت الضرورة”، وأن حفتر وضع قادة المحاور في صورة الاجتماعات التي شارك فيها في مؤتمر برلين الدولي، الذي رعته ألمانيا الشهر الماضي، وما سبقه من اجتماعات في العاصمة الروسية موسكو.

وشدد على أنه “لا تفريط في ثوابت الجيش الوطني لحسم المعركة، والقضاء على الإرهاب والتنظيمات المتشددة. بالإضافة إلى مواجهة الغزو التركي”.