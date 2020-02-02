غسان سلامة يعلن مشاركة الجيش في المسار الأمني

العنوان_بنغازي

قالت البعثة الأممية إلى ليبيا إن القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر أكد مشاركة الجيش في محادثات اللجنة العسكرية المشتركة خمسة زائد خمسة المزمع عقدها قريبا في جنيف.

وحسب إيجاز صحفي للبعثة فإن المشير حفتر التقى الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة، ونائبته للشؤون السياسية ستيفاني، حيث تمت مناقشة المسارات الثلاثة الأمنية والسياسية والاقتصادية.

وكان مكتب إعلام القيادة العامة قد أعلن أمس عن لقاء جمع القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر بمقر القيادة في منطقة الرجمة بالمبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، دون أيضاح تفاصيل اللقاء